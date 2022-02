Ex-candidato a vereador é morto após reagir a assalto em Altamira

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi morto, após reagir a um assalto em Altamira, no Pará. Fabricio Coelho de Almeida era entregador e estava na frente de um bar localizado na avenida Alacid Nunes, no Uirapuru, quando dois homens não identificados anunciaram o assalto. O caso aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (10). Ele foi candidato a vereador nas eleições municipais de Altamira, em 2020, mas não foi eleito.

O vídeo mostra que, além da vítima, três pessoas conversavam dentro do bar na hora do assalto. Por meio das imagens, é possível ver o homem com o capacete revistando as pessoas que estavam sentadas, enquanto o comparsa, que estava armado, observa.

Em determinado momento, enquanto Fabrício estava com o rosto próximo do freezer do bar, ele percebe que o assaltante que estava armado baixa o armamento. Foi nesse momento que ele reagiu e decidiu partir para cima do assaltante.

O segundo assaltante parte para cima de Fabrício e derruba o entregador a chutes. Em seguida, o homem armado atira contra Fabrício.

De acordo com a Polícia Militar, Fabrício chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois.

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos suspeitos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (Ciop, no telefone 190). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.