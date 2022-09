Trecho da Avenida Pedro Álvares Cabral deve passar por reparos para prevenir acidentes

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), informou, no fim da tarde de sábado, 24, que um trecho da pista na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à passagem das Flores, no bairro Telégrafo, passará por reparos a partir de segunda-feira, 26. A obra tenta prevenir acidentes como o de sábado, em que um motociclista morreu devido ao desnível da via.

No último sábado, 24, um motociclista teria tentado desviar de um buraco, na avenida Pedro Álvares Cabral, e acabou sendo atingido por outro veículo, morrendo na hora. Moradores da área comentam que a situação de acidentes vem se tornando comum por conta disso e lamentaram a morte do rapaz.

Em nota, a Sesan também lamentou o ocorrido e constatou o problema na pista. A secretaria também diz que providências já vêm sendo tomadas: "A secretaria informa que uma equipe técnica já foi enviada até à Av. Pedro Álvares Cabral com passagem das Flores onde constatou um desnivelamento no asfalto, causado pelo fluxo de tráfego intenso e também pela fuga de material".

Segundo a secretaria, os reparos na avenida devem começar a ser feitos na segunda-feira, 26.