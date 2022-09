Acidente na rodovia Arthur Bernardes deixa vítima presa entra as ferragens do veículo

Um acidente envolvendo um carro de passeio branco e um ônibus foi registrado na manhã deste domingo (25) na rodovia Arthur Bernardes, em Belém. De acordo com informações, o sinistro teria ocorrido por volta das 6h e a vítima ficou presa entre as ferragens do veículo menor.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver parte da frente do carro completamente destruída. Destroços dos dois automóveis ficaram espalhados pela via.

De acordo com informações repassadas à Redação Integrada de O Liberal, o condutor do veículo de passeio, supostamente um aluno de formação da Polícia Militar (PM), teria invadido a contramão e acertado o ônibus. Ele, que estaria embriagado, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital. O airbag do carro foi acionado. Não há conhecimento sobre seu estado de saúde.

Em nota, a PM informou que o motorista do veículo foi encaminhado para uma unidade de saúde. "O condutor do ônibus permaneceu no local e foi conduzido até a delegacia de Icoaraci para prestar esclarecimentos sobre o acidente", concluiu o comunicado.