Trator tomba na BR-316 e causa engarrafamento; saiba como ficou o trânsito

Por volta das 12h desta segunda-feira (07), uma máquina retroescavadeira tombou na BR-316, no sentido Belém/Ananindeua. De acordo com informações de testemunhas que trabalham perto de onde o máquina tomou, o trator estava sendo desembarcado de uma carreta, quando tomou na via. "por muito pouco não atingiu carros que passavam pela BR-316".

De acordo com o Centro Integrado de Operações (CIOp), o incidente está causando lentidão na via. A máquina ainda não foi retirada do local.

VEJA MAIS

Reportagem em atualização. Acompanhe.