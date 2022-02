Homem morre em acidente de trânsito, em Marituba, neste sábado

Um homem morreu em um acidente de trânsito na BR-316, no município de Marituba, neste sábado (5). O acidente ocorreu próximo ao prédio do Instituto de Ensino de Segurança Pública (Iesp). Por volta das 20 horas, a Polícia Científica do Pará confirmou que foi acionada para essa ocorrência.

Os peritos criminais farão o levantamento do local onde houve o acidente. Policiais militares e guardas municipais de Marituba também compareceram ao local do acidente. As primeiras informações indicam que o homem estava em uma moto Biz. E, ao fazer uma manobra, tentando passar entre dois veículos, bateu em um carro particular, indo parar embaixo da carreta. Ele morreu no local.