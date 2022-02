Em Santarém, uma pessoa morre e outra duas ficam feridas em colisão entre duas motos na BR-163

Em Santarém, oeste do Pará, um grave acidente com motocicletas mata uma pessoa, deixa outra com uma fratura exposta grave na perna e a terceira pessoa com ferimentos moderados pelo corpo. A colisão aconteceu por volta das 23h desta terça-feira (1º) no trevo localizado no cruzamento da Avenida Moaçara com a Rodovia Santarém-Cuiabá, bairro Esperança.

Segundo informações de populares, um dos condutores teria avançado a preferencial o que causou a colisão entre as duas motos. As três vítimas do acidente foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal da cidade. A vítima identificada com Ivan Gomes Xavier, de 20 anos, recebeu atendimento da equipe médica do Hospital, mas não resistiu e morreu por volta das 5h da manhã na Unidade.

Já a outra vítima, Christian Pereira Alves, que estava com uma pessoa como passageira, teve uma fratura exposta grave na perna direita devido a violência da colisão, ele está no centro cirúrgico neste momento. A passageira da moto, que é namorada de Christian, sofreu apenas alguns ferimentos, ela solicitou alta médica para atendimento em outro Hospital.