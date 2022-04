Transamazônica: correnteza arrasta caminhonete entre Medicilândia e Uruará; vídeo

Uma caminhonete foi arrastada pela correnteza de um igarapé que corta a rodovia Transamazônica (BR-230). O caso ocorreu nesta sexta-feira (1º), no quilômetro 160, entre os municípios de Medicilândia e Uruará. Ninguém se machucou. O caso foi registrado em um vídeo.

Há alguns dias, as fortes chuvas que afetam o Pará deixaram algumas vias intrafegáveis, devido ao aumento do nível de rios e cursos d'água. E tentando enfrentar a correnteza, um motorista não conseguiu atravessar e teve o veículo arrastado.

No vídeo, é possível ver que o passageiro acaba saindo do veículo ainda em movimento, mas o condutor permanece. A gravação encerra com o veículo sumindo de vista e não há notícias de que algo mais grave tenha ocorrido. O alerta fica para quem trafega pelas estradas com cursos de água em momentos de chuva.

Em um outro trecho, entre Placas e Medicilândia, também houve transbordamento de um afluente do rio Amazonas. Foi necessário que moradores usarem canoas para conseguir cruzar a rodovia federal.

