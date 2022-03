Casal transforma Gol em motorhome e viaja pelas estradas do Pará

Há pouco mais de um ano, o endereço do casal Gabriel Monteiro e Beatriz Quintais é um carro Gol motorhome, adaptado para os dois passarem a maior parte do dia dirigindo pelas estradas do Brasil. Atualmente, o casal de nômades digitais faz um tour pela região Norte, mais precisamente no Pará.

No último dia 9, eles partiram da capital Belém rumo a Marabá, no sudeste do Estado, de onde pretendem ir para Lábrea, no interior do Amazonas. O vídeo da aventura está disponível no canal do YouTube “Prolife21”, criado por Gabriel e Beatriz, para que eles possam compartilhar a vida sobre quatro rodas.

“Hora de dar tchau a Belém, foi muito bom. Passamos alguns dias, provamos várias comidas típicas, alguns doces, sorvetes típicos da região. Conhecemos muitos lugares, teve muita coisa aqui em Belém”, despede-se Gabriel, durante uma pausa feita em frente a um supermercado na BR-316, onde o casal fez uma rápida parada para comprar alguns itens indispensáveis à viagem.

Antes de ligar o motor e pegar estrada, Gabriel aproveitou para fazer uma observação sobre o custo dos alimentos em Belém, especialmente em relação à carne bovina: “Muito cara”, diz ele.

Já na Alça Viária, rumo a Marabá, o casal fica encantado com as belezas naturais que rodeiam a estrutura da ponte sobre o rio Guamá. Após quase 4h de estrada, Gabriel e Beatriz aproveitam para fazer outra pausa e, depois, prosseguem com a viagem.

Eles anunciam a chegada à Velha Marabá e adiantam que a viagem continua, pois o destino é a Nova Marabá. Minutos depois de saírem da ponte sobre o rio Tocantins, os dois comemoram a entrada na rodovia federal BR-230, a Transamazônica.

“Vai chegar um momento da (BR) 230 que vai ser lama, lama com força. Mas a gente vai encarar”, avisa Gabriel, antes de uma segunda pausa num posto de combustíveis, onde geralmente o casal aproveita para tomar banho, descansar e se alimentar.

O casal continua a viagem no dia seguinte. Ainda no posto de combustíveis, Gabriel e Beatriz cuidam dos últimos detalhes antes de pegarem a estrada novamente. O motorista explica no vídeo que, para quem não conhece, ele ainda está em um bom trecho da Transamazônica. Segundo ele, as dificuldades com a lama estão por vir na altura do município de Medicilândia, no sudoeste paraense.

Pelo o que é possível acompanhar no canal no Youtube, o casal já enfrentou muita estrada por vários municípios como Novo Repartimento, Altamira, Uruará, Rurópolis. O último vídeo publicado foi nesta segunda-feira (21), em Itaituba. Aparentemente, Gabriel e Beatriz continuam tentando concluir os trechos desafiantes da BR-230.