Criador de conteúdo narra a luta de motoristas nos atoleiros da Transamazônica

​A BR-230, mais conhecida como Transamazônica, é considerada uma das maiores rodovias do país. Ela atravessa sete estados brasileiros, entre eles o Pará, ​cortando municípios como Marabá, Altamira e Itaituba. Enfrentá-la é sinônimo de aventura e perrengue. Isso porque uma grande parte da rodovia não possui pavimentação asfáltica, abrindo espaço para a lama​,​ sobretudo neste período do inverno amazônico.

Os atoleiros​​ da rodovia inspiraram o criador de conteúdo digital Thiago Lima a iniciar um canal no YouTube, chamado "Inverno na Transamazônica", para compartilhar o dia a dia de quem precisa enfrentar a BR-230.

As cenas compartilhadas vão de carros de passeio a carretas e ônibus 'engolidos' pela lama. Um vídeo publicado recentemente por Thiago, por exemplo, mostra a dificuldade que um ônibus de transporte de passageiros enfrenta para cruzar a rodovia. O veículo atola e precisa ser auxiliado pela caminhonete do criador de conteúdo.

Thiago amarra o ônibus e tenta rebocá-lo, sem sucesso pelo fato da terra estar bastante lisa. “Não deu muito certo”, reconhece o criador de conteúdo digital. Numa segunda tentativa, um caminhão-tanque é chamado para ajudar e, finalmente, o ônibus é resgatado. “Agora vocês vão ver o ônibus sair derrubando tudo”, comemora Thiago. “Vai, vai, meu filho”, incentiva.

O ônibus é puxado por vários metros até chegar numa parte mais firme do solo. “Graças a Deus saiu. A bruta (caminhonete de Thiago) não ia aguentar, moço do Céu. Mais um resgate realizado com sucesso”, exclama Thiago.