Enfermeira paraense é premiada no Encontro por socorrer paciente em meio a Transamazônica

A enfermeira paraense Rebeka Fonseca, que chamou atenção de todo o Brasil, em 2021, após socorrer um paciente com covid-19 em meio ao engarrafamento da Transamazônica, foi premiada no programa Encontro, da Rede Globo. A profissional da Saúde foi escolhida pela Médica e ex-BBB Thelma Assis para receber o troféu de "Herói da Vida Real”.

Rebeka estava em uma ambulância na BR-230, no município de Miritituba, localizado no interior do Pará, a caminho do hospital Regional de Itaituba, quando foi impedida de prosseguir na estrada devido a um engarrafamento. Para salvar a vida do paciente, a profissional resolveu sair do veículo e empurrar a maca, pela beira da estrada de terra, por dois quilômetros, até o hospital.

Pelo feito heróico e história inspiradora, a enfermeira paraense foi homenageada no programa e recebeu o prêmio das mãos de Fátima Bernardes.

“Isso aqui não é só meu. Isso representa todos os meus colegas lá de Rurópolis que, junto comigo, atuaram nesses dois anos de pandemia. A todos os enfermeiros, técnicos, médicos, fisioterapeutas, auxiliares de limpeza, aos motoristas - ao meu amigo e colega de trabalho Adson. Muito obrigada por esse reconhecimento que eu vou levar para a minha vida”, agradeceu a profissional de saúde.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)