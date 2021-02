VÍDEO: Enfermeira socorre paciente com covid-19 em meio a engarrafamento na Transamazônica

Um engarrafamento na BR-230, no município de Miritituba, localizado no interior do Pará, deixou uma fila quilomêtrica de caminhões carregados de soja, impedir a passagem de uma ambulância que fazia a transferência de um paciente com covid-19.

No vídeo que circula nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (12), é possível ver uma enfermeira empurrando a maca no acostamento da via para tentar passar os veículos. Nas imagens, a paciente aparece usando um balão de oxigênio.

#Triste -Enquanto isso, pela Transamazônica aqui no Tapajos... Com a fila de caminhões de soja em Miritituba, as ambulâncias não estão conseguindo passar, aí os pacientes são levados de maca pra buscar atendimento do outro lado. #TapajosLivre pic.twitter.com/wZ1PfD4oF8 — Caetano Scannavino (@caetanosca) February 12, 2021

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, por meio de nota, que a paciente deu entrada no Hospital Regional Tapajós, na manhã de hoje, às 08h30, proveniente do município de Rurópolis, que foi responsável por fazer o transporte da paciente até Itaituba. A paciente está sendo tratada para covid-19, internada em leito clínico e que seu estado de saúde é estável.