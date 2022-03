Pará: Previsão do tempo aponta para chuvas intensas até o dia 4 de abril

A Defesa Civil de Belém emitiu na manhã desta segunda-feira (28) um alerta de chuvas intensas na capital. Pelas redes sociais, também divulgou a tendência meteorológica para esta semana, feita pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad). O infográfico mostra metade do Pará com áreas com possibilidade de chuvas.

"Na área em destaque, a semana será com condições de chuvas constantes e temporais localizados que podem ser de forte intensidade. Ao longo da semana, os volumes de chuva devem ser expressivos em algumas localidades, podendo superar a média histórica para o período", diz a postagem.

Previsão é de chuvas e marés altas

José Raimundo, coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que a tendência é que o período chuvoso se estenda no mês de abril e que interaja com a marés altas. Principalmente nos dias 28 e 29, as chuvas serão significativas, principalmente, na região litorânea do Pará.

"Aqui na região não vai ter mudanças significativas, a previsão é de chuvas. Chuvas que ocorrem a tarde e à noite, nas próximas 48 horas [dias 28 e 29]. Já dia 30 [quarta] o tempo melhora e dia 31 e 1 [quinta e sexta] volta a ocorrer chuvas. Estão concentradas na região litorânea Bragança, Salinas, Marudá e Curaçá, Soure, basicamente do centro pro norte do Marajó", afirmou.

Até a próxima segunda-feira (4), a previsão é que a chuva se estenda, em área pontuais, devido a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e ocorra acumulado de 50mm de chuva, ressalta José. "Essas nuvens vão cobrir essas áreas. O baixo Tocantins, o Acará, Moju e Tailândia. Nordeste paraense, desde Capanema e Castanhal e a região litorânea como um todo. Até o dia 4 tem muita chuva, alternando com pouco sol. A chuva também abrange a região de Belém, mas atinge mais Ananindeua, Icoaraci e Outeiro, mas dependendo da borda da nuvem e do vento, tem mais chuvas para o oeste do Pará", argumentou.

