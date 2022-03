Parauapebas tem previsão de chuvas e alagamentos até abril

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou alerta laranja — o segundo mais grave de chuvas intensas — para parte das regiões norte e nordeste do Pará. Em todo o restante do território, há alerta amarelo, que também aponta riscos de temporais. Em Parauapebas a cota do rio está abaixo do nível de alerta, mas devido a questão de topografia, com as áreas elevadas, qualquer volume de chuva mais intenso, causa situações de alagamentos na cidade.

Nizele Gomes, meteorologista do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) diz que o volume de chuvas esperado em Parauapebas é significativo.

"Esperamos que o volume seja significativo, mas não igual ao de Marabá que está acima da média de referência de 370mm/mês. A chuva está abaixo da média esperada, que para todo o mês março (valor de referência) em Parauapebas é de 320 mm/mês", afirmou.

Espera-se que o início do período menos chuvoso aconteça no mês de abril. Ainda haverá chuvas, só que com menor intensidade.

Com as chuvas da segunda-feira (22) o município teve registro de danos e deslizamentos. Um muro desabou na rua Cristo Reis, no Bairro Rio Verde, por volta das 9h. Um automóvel que passava pelo local foi atingido. O veículo ficou totalmente destruído e, por pouco, o motorista não ficou ferido. Uma senhora também escapou de se machucar.