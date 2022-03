Forte chuva provoca deslizamento de terra e deixa carro destruído em Parauapebas

As fortes chuvas que caíram na madrugada desta segunda-feira (21), em Parauapebas, provocaram deslizamentos de terra na rua Cristo Reis, no Bairro Rio Verde, por volta das 9h. Um automóvel que passava pelo local foi atingido. O veículo ficou totalmente destruído e, por pouco, o motorista não ficou ferido. Com informações do Portal Pebinha de Açúcar.

Uma senhora que passava pela via também escapou de ser atingida pelo deslizamento de terra. Segundo informações da imprensa local, agentes da Defesa Civil foram acionados para realizar o isolamento da área. Testemunhas informaram que essa é a terceira vez que acontece este tipo de deslizamento de terra naquela localidade.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a Defesa Civil do município.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.