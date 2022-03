Cinco municípios do Pará atingidos por chuvas receberão total de R$ 2,163 milhões do MDR

No pacote de mais de R$ 26 milhões autorizados pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), nesta quarta-feira (9), para ações de defesa civil em oito cidades do país atingidas por fortes chuvas, inserem-se os municípios de Trairão, Aveiro, Placas, São João do Araguaia e Óbidos. Como informa o MDR, Trairão receberá R$ 467,4 mil; Aveiro, R$ 593 mil; Placas, R$ 400 mil; São João do Araguaia, R$ 343,7 mil, e Óbidos, R$ 359,3 mil. As cidades usarão o repasse para a compra de cestas básicas, colchões, combustível e kits de dormitório, limpeza e higiene pessoal.

A maior parte dos recursos -- R$ 22,9 milhões -- será destinada a Mongaguá, no litoral do estado de São Paulo, que foi atingida por um ciclone. O repasse será usado em obras de proteção contra erosões costeiras em 13 trechos da cidade.

Também receberão recursos as cidades de Ituaçu, na Bahia, que contará com R$ 416 mil para a compra de cestas básicas, e Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, que terá acesso a R$ 642,6 mil para aquisição de kits assistenciais para a população afetada.

Nesta quarta-feira, o MDR autorizou, ainda, o repasse de R$3,8 milhões para 17 cidades afetadas pela seca ou estiagem no Rio Grande do Sul. Saiba mais neste link.

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.