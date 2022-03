Rio Tapajós atinge a cota de alerta em Santarém

Na manhã desta segunda-feira (28) o rio Tapajós, localizado em Santarém, oeste do Pará, atingiu a cota de alerta. A régua da Agência Nacional das Águas (ANA) instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP) marcou 7,10 m. Esse nível está abaixo em 10 centímetros da cheia de 2021 e 26 da grande cheia de 2009 neste mesmo período.

A cidade tem tido nas últimas semanas chuvas torrenciais, o que tem causado vários estragos nas vias públicas, órgãos públicos e privados, residências e comércios.

Legenda (Andria Almeida)

A Defesa Civil local informou que a chuva da última terça-feira (22) deixou 60 famílias desabrigadas no município. Na ocasião, parte do muro da Seminfra e parque da cidade desabaram com a força da água.

No referido dia a régua da ANA instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP) marcava 6,89 m, o nível da água estava 21 cm abaixo da cota de alerta.

Chuvas acima da média para o mês

De acordo com a meteorologista, Carol Castro, formada em Ciências Atmosféricas com especialidade em climatologia e agrometeorologia, a previsão para o mês era de chuvas acima da média. Isso porque pela climatologia da região é o mês mais chuvoso.

Ela relata que no dia 22 de março, a região norte estava sob influência de áreas de instabilidade consequência da presença Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano. “É comum para o período de chuvas na região que esta sob influência desse sistema ocasionando essas fortes chuvas”, disse.

A meteorologista enfatiza que no dia que ocorreu 22 de março, a estação do CEMADEN MAPIRI registrou 176,2 mm de chuva, o que mostra que está acima da média para o mês para algumas horas de chuva.