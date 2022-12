Trabalhador morre ao cair de telhado de galpão em Ananindeua

Um homem morreu ao cair do telhado de um galpão, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, na tarde desta quinta-feira (29). A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Científica do Pará (PCP) está no local para fazer a análise e remoção do corpo do trabalhador. O rapaz era maranhense e havia chegado ao estado há poucos dias, justamente para trabalhar no local onde morreu. Um outro operário que estava de serviço ficou em choque e o Corpo de Bombeiros Militar teve de montar uma entrestura para resgatá-lo

“A vítima estava fazendo um serviço no telhado de um galpão, momento em que se desequilibrou e caiu, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local”, informou a PCP.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Pará.