Trabalhador morre ao ser atingido por muro de frigorífico em Jacundá

​Raimundo Bispo da Rocha, de 46 anos, morreu ao ser atingido pelo muro do frigorífico onde trabalhava, em Jacundá, no sudeste do Pará. O amigo dele, identificado como Felipe Romão, de 32 anos, ficou ferido. Ambos trabalhavam no setor de secagem de couros de bovinos. O caso ocorreu por volta das 17h de segunda-feira (5) e começou a circular nas redes sociais na quarta (7). Testemunhas relataram que chovia e ventava bastante no momento do incidente. As informações são do site Debate Carajás.

Ainda de acordo com as testemunhas, os escombros da construção caíram sobre os dois funcionários. Raimundo Rocha foi atingido e morreu esmagado. Já Felipe Romão sobreviveu ao acidente e segue internado no Hospital Municipal de Jacundá. O estado de saúde dele não foi informado.



A Polícia Civil de Jacundá abriu um inquérito para investigar o caso. A autoridade policial responsável pela investigação informou que está buscando mais informações sobre a situação que causou a morte de Raimundo. A direção do frigorífico não se manifestou sobre o ocorrido.