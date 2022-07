Trabalhador de 26 anos morre após cair em máquina e ter corpo partido ao meio

Um trabalhador de 26 anos, que não teve a identificação revelada, morreu após cair em uma máquina de corte e ter seu corpo partido ao meio na última quinta-feira (14). O caso aconteceu em Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí, Santa Catarina.

Segundo informações do G1, o jovem trabalhava há alguns meses na madeireira e operava um equipamento de cortar madeira no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas a vítima já não tinha sinais vitais. Outras informações sobre a dinâmica da ocorrência não foram reveladas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)