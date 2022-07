Homem morre após beber 1 litro de licor durante desafio

Um homem que não teve a identidade revelada, de 23 anos, morreu após ser desafiado a beber 1 litro de licor Jagermeister, que possui cerca de 35% de teor alcoólico. A polícia de Limpopo, no norte da África do Sul, investiga a ação que foi filmada e publicada nas redes sociais.

Nas imagens, o jovem aparece bebendo de uma só vez o líquido presente na garrafa após receber a promessa de que iria receber uma quantia de R$ 60. Ao ingerir 1 litro do conteúdo, o rapaz desmaia e cai no chão. Ele chegou a ser levado para um hospital em Mashamba, mas já chegou sem vida na unidade. Veja o vídeo do momento:

Qual é o teor alcoólico das bebidas?

O licor ingerido pela vítima possuía um teor alcoólico de 35%, muito acima das bebidas comuns. O vinho, por exemplo, tem um teor de 14%, já a cerveja fica em uma margem de 4% a 10 %.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)