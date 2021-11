Torcedor do Remo que matou motorista após derrota do time é julgado em Belém

O vigilante Thiago Silva de Andrade, apontado como o autor do assassinato de Ricardo Evandro dos Santos Silva, torcedor morto depois de uma discussão sobre futebol, está sendo julgado na manhã desta segunda-feira, 29, em Belém. O julgamento é presidido pela juíza Ângela Alice Tuma.

O crime ocorreu em 02 de setembro de 2017, após o Remo jogar e perder no Mangueirão para o Sampaio Correia, pela série C do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time paraense perdeu para o maranhense por 2 a 1.

O vigilante, que é remista, discutiu com outros dois torcedores que criticavam seu time e, em seguida, foi até sua casa, pegou uma arma de fogo e deflagrou cinco disparos na vítima com uma pistola 380 em um bar no bairro da Marambaia. Em seguida, ele fugiu do local para escapar da prisão em flagrante.

Três dias depois do crime, Thiago se apresentou espontaneamente na Seccional da Marambaia, em Belém. Ele foi à delegacia acompanhado do advogado e confessou o assassinato, dizendo que havia discutido com uma outra pessoa sobre o jogo do Clube do Remo, mas que Ricardo teria se metido no meio da briga e acabou sendo atingido.

Thiago, que está respondendo ao crime em liberdade, comparrceu ao júri. Ricardo era motorista e deixou duas filhas.