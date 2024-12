Tesoureiro de facção criminosa é preso durante ação policial na Grande Belém

Sharllon Eduardo Almeida Santana, conhecido como “Hebraico”, foi preso nas primeiras horas desta terça-feira (10), em Belém, suspeito de integrar uma facção criminosa na qual, segundo as investigações, ele exercia o cargo de tesoureiro. Ainda conforme a polícia, a facção atua na área do bairro do Tenoné, na capital paraense, além de regiões adjacentes, como Parque Guajará, Águas Negras e Conjunto Maguari, em Ananindeua. A polícia não detalhou onde exatamente ocorreu a prisão do suspeito.

A prisão ocorreu no âmbito da operação “Castelo de Cartas”, deflagrada pelas polícias Civil e Militar, por meio do 10º Batalhão. Participaram da ação agentes do Departamento de Polícia Metropolitana, da Delegacia de Polícia do Tenoné e Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

De acordo com informações da polícia, o homem é apontado como o tesoureiro da facção criminosa na região, sendo responsável por extorsão a empresários. Segundo a Polícia Civil, “Hebraico” assumiu o posto anteriormente ocupado por “Bob”, criminoso de alta periculosidade que morreu em confronto com a polícia no ano passado, em Ananindeua.

Além da prisão, foram apreendidos um aparelho celular e uma pistola calibre 380, municiada. O material será analisado para identificar possíveis conexões com outras atividades da facção. Durante a investigação, também foi constatado que o suspeito mantinha informações sobre um policial penal.

A operação é fruto de um trabalho contínuo de mapeamento e identificação de lideranças da facção criminosa, iniciado no ano passado, segundo a polícia.