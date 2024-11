Dupla suspeita de envolvimento com facção morre em intervenção policial em Altamira

Dois homens identificados como Rivaldo Ferreira e Bruno Rodrigo Araújo da Costa morreram em uma intervenção policial na cidade de Altamira, sudoeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (23/11) quando a dupla, suspeita de envolvimento com facções criminosas, trocaram tiros com agentes da Polícia Militar. Armas e entorpecentes também foram apreendidos na ação. A Polícia Civil solicitou perícias para apurar o caso.

“Rivaldo Ferreira e Bruno Rodrigo Araújo da Costa morreram durante intervenção da Polícia Militar. Dois homens também foram presos. Um veículo, duas armas de fogo e uma porção de entorpecentes foram apreendidas”, informou a nota da PC.

Durante a ação policial, dois suspeitos de também integrarem o grupo supostamente criminoso foram presos. A captura dos investigados ocorreu após denúncias sobre tráfico de drogas por dois homens em um veículo. Os policiais chegaram ao local, realizaram a abordagem e prenderam os dois suspeitos que estavam com os entorpecentes. Eles não tiveram o nome divulgado.

Logo depois, outra denúncia informou sobre um segundo veículo que ia para o município de Brasil Novo realizar a negociação de armas. Após localizar o veículo e tentar realizar a abordagem, Rivaldo e Bruno Rodrigo, que estavam no carro, atiraram contra os policiais. Eles abandonaram o carro e continuaram atirando. Na ocasião, foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Armas e drogas foram encontrados com os suspeitos.