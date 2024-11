PCC teria tentado utilizar clubes de futebol para lavar dinheiro, diz jornal

Portugal seria o novo foco de atividades do PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior facção criminosa do Brasil. De acordo com o jornal português Público, em uma investigação publicada no último domingo (17/11), foi revelado que empresários ligados à facção criminosa pretendiam comprar clubes portugueses para lavar dinheiro.

Varzim, Vilaverdense e Felgueiras eram alguns dos clubes portugueses alvos do PCC. Um relatório do Serviço de Informação e Segurança (SIS) estima que cerca de mil membros da facção estejam em Portugal.

Ulisses de Souza Jorge, agente de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e Seleção Brasileira, é suspeito de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e foi um dos principais negociadores junto aos clubes portugueses. Jorge teria articulado junto a Christiano Lino de Menezes a compra da Sociedade Anónima Desportiva do Varzim Sport Club. Ele também fez ofertas ao Vilaverdense e ao Felgueiras.

Ainda segundo o jornal português, o PCC teria reproduzido em Portugal o mesmo esquema já adotado no Brasil, o que incluiria um setor “disciplinar” interno. “A identificação de uma estrutura do PCC em Portugal, com esse nível de organização, indica uma operação bem estruturada e com intenção de permanência”, afirmou Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e investigador do crime organizado.

Além das tentativas de aquisição de clubes, o PCC também já estaria presente no sistema prisional português. “Já identificamos responsáveis ​​do PCC no sistema prisional masculino e feminino em Portugal”, disse Gakiya. Ele destacou a preocupação com a capacidade do sistema prisional de lidar com o crime organizado.

Segundo o jornal A Bola, em reação a reportagem, a Federação Portuguesa de Futebol já teria instaurado processos para avaliar possíveis problemas ilícitos no futebol do país. O Conselho de Disciplina da Federação vai abrir processos nas secções Profissional e Não Profissional.