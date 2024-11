MPSP identifica delegacias suspeitas de ligação com execução de delator do PCC em aeroporto

Integrantes do Ministério Público de São Paulo (MPSP) identificaram quatro delegacias onde possivelmente estão lotados os policiais suspeitos de participarem do assassinato do empresário Antonio Vinicius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos. Duas delegacias do bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e duas delegacias especializadas: o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo fontes do Ministério Público, o empresário apontou em sua colaboração situações específicas em que essas delegacias atuaram em benefício do PCC.

VEJA MAIS



O Ministério Público de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (11) uma força-tarefa com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, a Corregedoria da Polícia e órgãos de inteligência para tentar identificar os suspeitos no aparato estatal não só do assassinato como também de envolvimento com o PCC.

O MP também pedirá a rescisão do acordo de colaboração premiada em razão da morte do empresário e a autorização judicial para que as provas que ele ofereceu possam ser utilizadas nas investigações evitando que, no futuro, possa ser arguida a anulação do processo.