Suspeito de matar policial penal em Belém é preso pela PC em Salinópolis

Um homem suspeito de matar um policial penal em Belém, no mês de abril deste ano, foi preso pela Polícia Civil no município de Salinópolis, no nordeste do Pará. A ação para capturar o investigado ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/11), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a investigação da PC, o suspeito, identificado como ‘Turu’, seria um dos atiradores que executaram o agente penitenciário Jefferson Marques da Silva, no dia 11/04. O indiciado também é suspeito de participar da execução de um policial militar da reserva no Panorama XXI, crime que ocorreu no dia 5 deste mês.

VEJA MAIS



A captura foi realizada por equipes da Divisão de Homicídios (DH), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). De acordo com as investigações, Turu, que seria membro de uma facção criminosa, estava escondido na região desde o início do mês de novembro. Foi apurado pela PC que o indiciado atuou como um dos atiradores responsáveis por matar o policial penal. Diante das evidências, o pedido de prisão preventiva do suspeito foi deferido pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém.

No momento da prisão, o suspeito ainda teria tentando enganar os policiais ao apresentar um documento de identificação falsa, com o nome Cléber Sarmento da Costa. Os policiais também verificaram que o suspeito já estava com passagem comprada para o Rio de Janeiro que, segundo a PC, reforça os indícios de tentativa de fuga.

Morte de PM

Segundo as investigações da PC, ‘Turu’ também é investigado como sendo o executor do homicídio do Sargento da Polícia Militar Alberto de Souza da Silva, assassinado a tiros no dia 5 de novembro deste ano, no bairro Panorama XXI, mesma área que o Polícial Penal foi morto. Turu teria mandado fazer o levantamento da rotina no PM, dias antes do crime.

As investigações ainda apontam que ‘Turu’ exercia uma posição de relevância na facção que atua na área da Cabanagem, em Belém. Após os procedimentos legais, o preso será encaminhado ao sistema penitenciário onde ficará à disposição do poder judiciário.