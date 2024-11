PC prende suspeito de matar mulher que teve ‘sentença’ decretada durante videochamada

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Bragança, cumpriu nesta quarta-feira (20) um mandado de prisão contra um homem suspeito de homicídio qualificado. O crime, ocorrido em abril de 2023, teve como vítima uma mulher grávida, assassinada após ser sequestrada e levada para uma área de mata.

De acordo com informações divulgadas pela polícia, a execução da vítima foi ordenada durante uma videochamada. A motivação para o assassinato não foi revelada. Desde então, os policiais iniciaram investigações para​ identificar os envolvidos no crime.

Após diligências, um dos suspeitos foi localizado na região bragantina. Os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar e prender os demais envolvidos no homicídio. Informações que ajudem a polícia a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao Disque Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita com anonimato garantido.