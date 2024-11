​Suposto faccionado é preso em flagrante por violência doméstica em Santa Bárbara

A equipe de policiais civis da Delegacia de Santa Bárbara do Pará realizou, na tarde da última terça-feira (19), a prisão em flagrante de Carlos Augusto, suspeito de ameaça e violência psicológica contra sua companheira, no âmbito de violência doméstica. As investigações apontam ainda que o homem supostamente integra uma facção criminosa que atua na região.

De acordo com informações policiais, a ação ocorreu por volta das 14h, após denúncia de violência do​méstica. No local indicado, os policiais encontraram o agressor na residência, enquanto a vít​ima havia fugido por medo de represálias e para proteger sua integridade física.

Durante o procedimento, foi solicitado o pedido de medida protetiva de urgência para garantir a segurança da vítima. A investigação apontou ainda que Carlos Augusto faz uso de tornozeleira eletrônica e possui ligação com uma facção criminosa.

Após a formalização do flagrante, o homem foi encaminhado à superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SEAP), onde aguarda o pronunciamento da Justiça.