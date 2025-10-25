Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Tentativa de homicídio quase termina em fatalidade no bairro do Jurunas

Caso aconteceu na noite deste sábado (25) e o alvo era um sargento da reserva da Polícia Militar

O Liberal
fonte

Tentativa de homicídio quase termina em fatalidade ()

Câmeras de segurança registraram, na noite deste sábado (25), uma tentativa de homicídio contra um sargento, da reserva da Polícia Militar, no bairro do Jurunas, em Belém, segundo as primeiras informações. As imagens mostram o momento em que um homem armado invade uma loja e tenta atirar contra o militar pelas costas. O revólver falha diversas vezes durante a tentativa, impedindo os disparos.

O sargento atuava como segurança do estabelecimento e reage assim que percebe a ação, o que imediatamente inicia uma luta corporal com o agressor. Durante o confronto, o policial chega a cair no chão após algumas coronhadas direcionadas pelo agressor, enquanto o criminoso foge rapidamente. Após se levantar, a vítima consegue sacar um revólver a atirar na direção do agressor, que some das imagens de vigilância nesse momento.

Os relatos são de que o atirador foi auxiliado por cúmplices que o aguardavam em um carro modelo HB20 e em uma motocicleta, utilizados para a fuga.

Ferido após a queda e o embate físico, o sargento recebeu atendimento médico e passa bem. A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) foi procurada pela reportagem de O Liberal par amais detalhes sobre o caso e os próximos passos.

Esta matéria está em apuração e deverá receber novas atualizações.

Polícia
