Dupla investigada por latrocínio no Mato Grosso é presa em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (22), um homem e uma mulher investigados por latrocínio ocorrido em setembro deste ano, no município de Confresa, no Mato Grosso. A ação foi realizada por meio da Divisão de Inteligência de Sinais e Dados (DISD/NIP) e da Divisão de Operações de Inteligência (DOI/NIP), em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso, por intermédio da Delegacia Especializada em Roubos (DERF).

O crime teve repercussão na região pelos requintes de crueldade, já que o corpo da vítima foi encontrado carbonizado. Após troca de informações entre as forças policiais dos dois estados, os suspeitos foram localizados e detidos em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A dupla foi encaminhada à unidade policial para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.