Técnico de time de futebol é indiciado por fraude esportiva em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE), indiciou o técnico da Associação Atlética e Cultural Cabanos pelo crime de fraude à competição esportiva. O caso ocorreu durante a 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Paraense de Futebol Masculino Sub-17, em 2023, e culminou na anulação da partida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (20) pela Polícia Civil.

Segundo a instituição, o episódio investigado ocorreu em um jogo entre a Tuna Luso e o Cabanos, que terminou com a vitória da Tuna por 11 a 0. O resultado classificou a equipe vencedora e eliminou o Paysandu Sport Club da competição. Diante do placar atípico, o Paysandu acionou a Polícia Civil para averiguar possíveis irregularidades.

Ao longo das investigações, foram ouvidos diversos envolvidos, entre os quais estavam os técnicos das equipes. A apuração revelou que o técnico do Cabanos orientou seus jogadores a perderem a partida por uma grande margem de gols, favorecendo a classificação da Tuna e, consequentemente, a eliminação do Paysandu. O esquema, conhecido no meio esportivo como “entregar o jogo”, levou alguns atletas a se recusarem a participar da partida.

Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil indiciou o técnico do Cabanos pelo crime de fraude esportiva, previsto no artigo 200 da Lei Geral do Esporte. A pena para esse tipo de infração varia de 2 a 6 anos de reclusão.

Decisão

O caso também foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que decidiu anular a partida e recomendar a responsabilização dos envolvidos.