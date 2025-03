Parazão suspenso: recursos de Bragantino, Remo e Tuna serão julgados na próxima semana

O Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) confirmou para a próxima terça-feira, dia 25 de março, o julgamento dos recursos de Tuna Luso, Capitão Poço e Remo, clubes punidos com perda de pontos por inscrição irregular de atletas no Campeonato Paraense 2025. A sessão extraordinária de instrução e julgamento está marcada para às 17h, na faculdade Finama, localizada no bairro da Cremação, em Belém.

VEJA MAIS

O presidente do TJD-PA, Dr. Rodolfo José Ferreira Cirino, assinou o edital de citação e intimação, fundamentado no Artigo 47 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), convocando as partes envolvidas para a sessão. Após os clubes serem julgados e punidos em 1ª Instância, o campeonato, que seguiria para as quartas de final, foi suspenso.

A expectativa é grande, já que o Campeonato Paraense está suspenso há quase 15 dias devido à inscrição irregular de atletas amadores com menos de 20 anos nos três clubes citados. Além do julgamento no TJD-PA, outro capítulo importante desse caso acontece nesta sexta-feira (21), às 10h, quando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá apreciar um pedido de avocação feito por sete clubes, que buscam o retorno imediato do campeonato.

Com a competição paralisada, a tensão aumenta entre torcedores e dirigentes , que aguardam uma definição sobre o futuro do Parazão. A próxima semana promete ser decisiva para o desfecho do caso e para a retomada do futebol no estado.