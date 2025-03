Paraguai derrota Chile e fica ainda mais perto da vaga na Copa do Mundo de 2026

O Paraguai deu um grande passo para a classificação para a disputa da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, ao vencer o Chile, por 1 a 0, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no duelo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O único gol do jogo foi marcado por Alderete na etapa final. Com o resultado os paraguaios chegaram aos 20 pontos e se colocaram entre os primeiros colocados, enquanto os chilenos, com apenas nove reduziram suas chances de obter uma vaga.

Como se esperava, o Paraguai começou o jogo no ataque e Almirón, sempre um dos jogadores mais incisivos da seleção, marcou presença no ataque. Aos três minutos foi a vez de Ramón Sosa, mas a finalização foi errada.

A pressão paraguaia permaneceu. Aos cinco minutos, Cubas tentou o gol, mas a bola bateu na zaga chilena. Enciso e Sosa também tentaram, mas sem sucesso.

Após os 15 minutos o ritmo paraguaio diminuiu um pouco e os chilenos aproveitaram para ir ao ataque. Cepeda, aos 18, chutou para fora. Aravena errou o alvo, aos 20, e Cepeda apareceu com perigo de novo aos 22.

As duas seleções se revezam no ataque e o primeiro gol podia sair para qualquer lado. Aos 27, Cepeda exigiu bela defesa do experiente Gatito Fernández. E esta foi a última chance chilena criada no primeiro tempo.

Os últimos minutos da etapa inicial voltaram a ter domínio paraguaio. Júnior Alonso, Alderete e Sosa criaram oportunidades, mas o placar foi inalterado para o intervalo.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama da etapa inicial. Logo no primeiro minuto, o Paraguai quase marcou com Galarza, mas Cortés defendeu. Aos dois, foi a vez de Sosa exigir a participação do goleiro chileno.

Depois de tanto pressionar, o Paraguai conseguiu seu gol. Alderete, aos 14 minutos, colocou a seleção anfitriã em vantagem: 1 a 0.

O placar favorável animou ainda mais os paraguaios, que ampliaram a pressão. Alderete, de cabeça, quase fez o segundo gol do jogo. Aos 47, Gatito Fernández fez mais uma bela defesa em chute de Darío Osorio e impediu o empate chileno. A partida terminou mesmo 1 a 0 para os paraguaios, que festejaram bastante o resultado.