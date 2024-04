Técnico de enfermagem morre após acidente de trânsito em Marabá

Um homem, identificado apenas pelo prenome Elismar, morreu após um grave acidente de trânsito ocorrido na noite do último sábado (20/04), no núcleo Nova Marabá, em Marabá, na região Sudeste do Pará. A vítima, que trabalhava no Hospital Municipal de Marabá (HMI) e também era estudante de medicina, teria perdido o controle do veículo que dirigia, fazendo com que seu carro colidisse com uma estrutura metálica nas proximidades da avenida Vp-Oito.

Pessoas que presenciaram o acidente ainda tentaram socorrer a vítima, que sofreu ferimentos graves na cabeça e perda significativa de sangue. As testemunhas do acidente acionaram o Serviço Móvel de Atendimento (Samu), porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Informações do site Portal Debate apontam que Elismar estava sozinho no veículo no momento do acidente. Imagens e vídeos divulgados do acidente serão utilizados para auxiliar na identificação de familiares próximos do técnico de enfermagem.

O Instituto Médico Legal (IML) realizará a perícia no corpo de Elismar, com o intuito de determinar as circunstâncias da morte, além de uma análise para identificar se havia presença de álcool no organismo da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil e militar, e aguarda retorno.