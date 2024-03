Suspeitos de envolvimento em esquema de fraude em empréstimos bancários são presos em Itaituba

Nove pessoas foram presas nesta terça-feira (26), em Itaituba, no sudoeste paraense, sob a suspeita de envolvimento em esquema de fraude em empréstimos bancários. A operação "11 Empresas e 1 Segredo", da Polícia Civil do Pará (PCPA), resultou na apreensão de veículos de luxo, armas, computadores, celulares e mais de R$ 100 mil em dinheiro. De acordo com as apurações, o esquema pode ter causado um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões à instituição financeira.

A investigação começou após suspeitas de crescimento patrimonial exorbitante e incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados no caso. O grupo, que incluía funcionários do banco, contadores, agenciadores e pessoas usadas como laranjas, é acusado de falsificar documentos para criar empresas de fachada e simular condições financeiras que possibilitassem a obtenção de empréstimos fraudulentos junto à instituição financeira.

A operação foi liderada pela 19ª Delegacia Seccional de Itaituba, por meio da Diretoria de Polícia do Interior e da Superintendência Regional do Tapajós, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Os mandados de prisão preventiva, temporária, busca e apreensão, e sequestro de bens e valores, foram executados com base nos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

"As somas ilícitas eram investidas na aquisição de veículos de alto padrão, imóveis urbanos e rurais, além de animais de criação. O prejuízo estimado ao banco alcança a cifra de R$ 20 milhões. A operação mobilizou uma vasta equipe, contando com mais de 70 agentes da segurança, entre Delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas, policiais militares, policiais rodoviários federais e 18 viaturas", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

As investigações continuam para identificar e prender outros possíveis envolvidos. "Este caso reforça o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e proteger o patrimônio e a economia local. Esse grupo criminoso atuava de forma muito organizada, mas após extensa investigação, titularizada pelo delegado Alexandre Brito, conseguimos desarticular esse que apontar ser um dos maiores golpes já investigados na nossa região”, pontuou o delegado Pedro Victor Azevedo, diretor da Seccional de Itaituba.