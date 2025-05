Suspeito de tráfico no Amazonas é preso pela PF no Aeroporto Internacional de Belém

Um homem investigado pelo crime de tráfico de drogas no Amazonas foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Belém. A ação ocorreu na quarta-feira (28/5), quando o suspeito desembarcava da aeronave, que havia saído da cidade de Manaus (AM) e pousou na capital paraense.

Segundo as informações da PF, a ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Especializada em Crime de Uso e Tráfico de Entorpecentes do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O passageiro foi abordado ainda em seu assento na aeronave, por volta das 22h.

O mandado judicial foi expedido no âmbito de processo que apura o crime de tráfico de entorpecentes. Após a adoção dos procedimentos de praxe, o preso foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Não há mais detalhes sobre a vida pregressa do investigado ou sobre a investigação referente ao caso de tráfico de drogas em que ele teria envolvimento.