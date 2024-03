Suspeito de tráfico é preso com 110 porções de entorpecentes no marajó

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas no município de Muaná, no Marajó, na noite de quarta-feira (27). Conforme as informações iniciais, no momento da abordagem o suspeito estava com 60 invólucros de substância semelhante a crack e 50 porções de maconha.

De acordo com as autoridades policiais, os agentes chegaram até o suspeito após uma denúncia feita a uma equipe policial. No relato foi informado que em uma residência, em uma área já conhecida pelo comércio de drogas, estava ocorrendo a venda de entorpecentes. Ao chegar no local, os agentes constataram o crime ao avistar um homem com as mesmas características denunciadas.

Assim que percebeu a aproximação da guarnição o homem tentou fugir, mas foi alcançado ao tentar se esconder embaixo de uma casa de madeira. Ao ser feita a busca pessoal no suspeito, os agentes encontraram um grande pedaço de crack, capaz de render cerca de 60 porções menores. Além disso, também apreenderam as porções de maconha e uma quantia em dinheiro, não informados pela PM. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Muaná.