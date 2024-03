Mulher suspeita de tráfico de drogas é presa em Abaetetuba

Uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, na tarde de domingo (24). Conforme as informações policiais, a suspeita foi autuada em flagrante na Avenida Aracajú, no bairro Francilândia, após denúncias anônimas que relataram a comercialização de entorpecentes na residência onde a mulher mora.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Militar, após os relatos sobre a venda de entorpecentes na casa da suspeita, os agentes chegaram no local e constataram uma intensa movimentação de pessoas no local. Então foi realizada a abordagem e um homem tentou fugir ao perceber a presença da polícia. No entanto, a suspeita foi capturada pela equipe policial dentro do imóvel. Com a mulher os agentes encontraram a quantia de 300 reais em espécie, duas porções de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Ela foi interrogada pelos policiais e, inicialmente, repassou um nome falso. No entanto, os agentes conseguiram descobrir o nome verdadeiro da suspeita. Após os procedimentos cabíveis, foi determinado o encaminhamento da mulher à delegacia para prestar esclarecimentos. Logo depois, ela seria levada ao sistema penitenciário, onde ficaria aguardando decisão judicial.