Homem é preso em Marituba com 61 comprimidos de ecstasy

Em uma operação da Polícia Civil do Pará, um homem foi preso na cidade de Marituba, na terça-feira (19). A operação foi realizada através Diretoria de Polícia Especializada e da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), que visava desmantelar um esquema de tráfico de drogas interestadual.

O mandado de prisão preventiva, pela justiça em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, levou em consideração investigações que apontam o detido como um elemento chave em uma rede de tráfico de drogas operando no território brasileiro.

A atuação, conforme apurado pela Denarc, envolvia o transporte e fornecimento de entorpecentes entre os estados do Amazonas e Amapá, com destino final no Pará. O homem mascarava essas atividades ilícitas sob a fachada de transporte de pescado em embarcações pesqueiras.

A ação que culminou na captura, além de confirmar as conexões do suspeito com o tráfico interestadual de drogas, também resultou na apreensão de 61 comprimidos de substância semelhante a ecstasy, uma droga sintética de alta periculosidade.

“Se trata de desdobramento de operação policial realizada no mês de outubro do ano passado. Naquela ocasião as investigações indicavam que o suspeito estaria realizando o transporte de drogas do Amazonas para o Pará, sendo encontrado entorpecentes na embarcação no momento da abordagem. O desenvolvimento das investigações demonstraram uma rede organizada voltada ao transporte interestadual de drogas, o que resultou na decretação de sua prisão preventiva, momento em que foi flagrado com drogas e autuado novamente flagrante delito”, explicou o delegado Fausto Bulcão, diretor da Denarc.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à Divisão Estadual de Narcóticos para o devido processo legal, encontrando-se agora à disposição da Justiça. O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, Walter Resende, comentou sobre a operação: "A prisão de hoje não apenas remove um elo significativo da cadeia do tráfico, mas também envia uma mensagem clara de que a segurança pública é nossa prioridade máxima. Continuaremos a trabalhar diligentemente para garantir a paz e a segurança de todos os cidadãos paraenses", ressaltou.