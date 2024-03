Casal é preso e cerca de 70 pedras de crack são apreendidas em Castanhal

Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite de segunda-feira (18), no bairro Caiçara, em Castanhal, nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, junto com o homem e a mulher foram apreendidas cerca de 70 pedras de substância semelhante à crack (Oxi). Além disso, um veículo que havia sido roubado também foi recuperado pelos agentes.

A ação é fruto da operação Feira Livre, deflagrada no município para garantir a segurança dos comerciantes e frequentadores das feiras e áreas comerciais. Os agentes realizavam rondas e abordagens durante a noite, um dos horários de maior fluxo de pessoas na feira da Ceasa, alvo da ação. O casal foi preso após serem flagrados com os entorpecentes e são apontados como envolvidos com o tráfico na área.

Os dois presos e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia. Segundo o que foi informado pela polícia local, durante as rondas pela área os agentes ainda avistaram um veículo e, ao realizar a verificação no sistema, foi constatado que o carro estava com registro de roubo.

Em nota, a Polícia Civil informou que um casal foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Castanhal, onde foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com os suspeitos foram encontradas 70 porções de substância semelhante a Oxi, que serão periciadas.