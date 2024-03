Mulher é presa suspeita de integrar associação criminosa e praticar roubos em residências, em Belém

Uma mulher de 40 anos, investigada por integrar associação criminosa e praticar roubos em residências do distrito de Icoaraci, em Belém, foi presa em sua residência no bairro Brasília, em Outeiro. A prisão ocorreu nesta terça-feira (19) e foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da 8ª Seccional Urbana de Icoaraci.

VEJA MAIS

Segundo a PC, o mandado de prisão preventiva, expedido pela pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, foi cumprido por volta das 6h. Após receber a voz de prisão, a presa foi conduzida até esta 8ª Seccional Urbana d​e Icoaraci para a tomada das providências cabíveis.

A PC ressalta que durante as investigações, a indiciada foi apontada como integrante de uma associação criminosa voltada à prática de roubos em residências no distrito de Icoaraci. As investigações continuam com intuito de prender outros suspeitos.