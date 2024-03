Suspeito de integrar facção criminosa nacional é preso em Belém

Dois mandados de prisão foram cumpridos nesta terça-feira (19/3), na Região Metropolitana de Belém: um suspeito de integrar facção criminosa de atuação nacional e outro acusado de tráfico de drogas. A ação foi feita pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará (FICCO), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Penal.

No bairro do Parque Verde, em Belém, foi preso um suspeito de integrar organização criminosa de atuação nacional. Já o acusado de tráfico foi preso no município de Santa Izabel. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficam à disposição da Justiça.

A Comunicação da Polícia Federal, que divulgou os casos, não informou a identidade dos suspeitos.