Suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Outeiro

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde de segunda-feira (19) suspeito de tentativa de feminicídio no distrito de Outeiro, em Belém. A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão, após o investigado ameaçar a vítima de morte.

A ação foi deflagrada por agentes da Delegacia de Feminicídios (DEFEM) com o apoio das equipes da Delegacia Especializada no atendimento à Mulher (DEAM) e do Grupo de Trabalho de Vulneráveis (NIP), da Polícia Civil. Segundo as autoridades policiais, a vítima havia ido outras vezes até a delegacia para denunciar o suspeito. Nos diversos Boletins de Ocorrência que constam no sistema policial, a vítima faz relatos sobre a violência sofrida, tais como ameaças de morte, violência patrimonial e lesão corporal.

Conforme o inquérito policial, no momento em que o homem tentou assassinar a vítima, as medidas protetivas contra ele estavam em vigor. Para realizar a prisão do suspeito, os agentes realizaram um levantamento e foram até o endereço onde o homem se encontrava. Após ser encaminhado para a delegacia, o homem cumpriu os procedimentos cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.