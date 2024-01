Tentativa de feminicídio: Suspeito de cometer o crime no Pará é preso no Maranhão

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Pará e do Maranhão deu cumprimento a um mandado de prisão, nesta terça-feira (23), contra um homem acusado de tentativa de feminicídio, crime esse ocorrido em Canaã dos Carajás. A prisão aconteceu no município de Buriticupu, no Estado do Maranhão, e contou com a intervenção direta da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Canaã dos Carajás, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá e das Delegacias de Buriticupu e Santa Inês.

Segundo informações da polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira e assassinou-a no último dia 8 de janeiro.​ Durante a investigação, foi constatado que ele estava no Estado do Maranhão, mais especificamente em Buriticupu.

Após troca de informações com a Polícia Civil do estado vizinho, os agentes conseguiram interceptá-lo em um ônibus. Além da tentativa de feminicídio, ele também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e encontra-se detido, à disposição da Justiça.