Jovem é presa e mais de 150 kg de maconha são apreendidos em Castanhal

Uma jovem identificada somente pelo prenome Dayane, de 19 anos, foi presa em flagrante suspeita de tráfico de drogas no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na tarde da quarta-feira (20). A Polícia Civil da 12ª Seccional ainda apreendeu com a suspeita cerca de 187 tabletes de maconha prensada, material já embalado para a venda e a quantia de 8,3 mil reais.

A operação policial ocorreu no âmbito das investigações da Superintendência Regional do Guamá e da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) para desarticular redes de tráfico de drogas na região. Segundo os agentes, a ação ocorreu na zona rural do município, mais precisamente em uma comunidade próxima à agrovila 3 de Outubro. Os policiais informaram que somente os tabletes de maconha pesaram cerca de 158 quilos. Além dele, outras 202 porções do mesmo material, encontradas já prontas para a venda, pesaram aproximadamente 428g de drogas.

Conforme os agentes, no momento da abordagem, a suspeita ainda carregava outros itens característicos do crime de tráfico de drogas, como uma balança de precisão, três rolos de papel alumínio e sacos plásticos, possivelmente usados para embalar a maconha. Diante dos fatos, a jovem, sem antecedentes criminais, foi encaminhada para a Seccional de Castanhal, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As investigações terão continuidade para descobrir quem são as outras pessoas envolvidas no crime.