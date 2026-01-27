Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de tráfico de drogas, ‘Projeto’ morre em intervenção policial em Moju

Com o homem, a PM informou que apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 38 e 17 petecas de substância semelhante à cocaína

O Liberal
fonte

Uma intervenção da Polícia Militar, em Moju, no nordeste do Pará, resultou na morte de Luan Viana Valente, o “Projeto” (Foto: Divulgação | Moju News)

Uma intervenção da Polícia Militar, em Moju, no nordeste do Pará, resultou na morte de um homem identificado como Luan Viana Valente, conhecido como “Projeto”, de 22 anos. O baleamento ocorreu na tarde de segunda-feira (26), no bairro Nazaré.

Ao portal Moju News, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada por volta das 14 horas, após denúncias anônimas indicarem que o suspeito estaria escondido em uma residência localizada na rua Davi do Carmo. Ele também era investigado por roubos, tráfico de drogas e possível envolvimento com grupo criminoso no município.

Equipes da viatura 4703, com apoio da viatura 071, se deslocaram até o endereço informado para averiguação. Durante a abordagem, ainda segundo os militares, o suspeito tentou fugir pelo quintal da residência e, ao perceber a aproximação das guarnições, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais.

Os militares informaram que reagiram. O suspeito foi atingido, recebeu socorro imediato e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde teve o óbito confirmado. Com o homem, a Polícia Militar informou que apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 38, além de 17 petecas de substância semelhante à cocaína e uma porção de entorpecente com características de oxi.

VEJA MAIS:

image Mototaxista desaparecido é encontrado morto em Moju; polícia suspeita de latrocínio
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso por envolvimento na morte da vítima

image Suspeito de roubos morre durante intervenção policial em Moju
A ação policial ocorreu após dois suspeitos serem localizados em uma residência no bairro Pôr do Sol.

A PM também informou ainda que o suspeito já havia se envolvido em outro confronto com guarnições policiais, conseguindo fugir naquela ocasião. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Moju, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência, para os procedimentos legais cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suspeito de crimes, ‘projeto’ morre em intervenção policial em moju

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

REAÇÃO

'Betoneira' é baleado após avançar contra policial no bairro São José, em Itaituba

Segundo a PM, o suspeito estava armado com uma peixeira

27.01.26 11h10

DROGAS

PF prende colombiano com 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém

Ele ia viajar para Portugal e foi abordado na sala de embarque pela equipe policial

27.01.26 10h13

CONFRONTO

Suspeito de tráfico de drogas, ‘Projeto’ morre em intervenção policial em Moju

Com o homem, a PM informou que apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 38 e 17 petecas de substância semelhante à cocaína

27.01.26 9h48

SOURE

Homem é preso por estupro de vulnerável e perseguição contra família de ex-companheira, no Marajó

Polícia Civil segue investigando o suspeito para esclarecer outros possíveis crimes cometidos por ele 

26.01.26 23h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

MORTE

Morre mulher que teve o corpo queimado pelo ex-marido enquanto dormia em Salinópolis

A vítima estava internada há cerca de um mês no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua

26.01.26 13h30

SOURE

Homem é preso por estupro de vulnerável e perseguição contra família de ex-companheira, no Marajó

Polícia Civil segue investigando o suspeito para esclarecer outros possíveis crimes cometidos por ele 

26.01.26 23h47

POLÍCIA

Homem morre após confronto com a Polícia Militar na Cabanagem, em Belém

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos quatro viaturas da PM no local da ocorrência

26.01.26 22h26

CONFRONTO

Suspeito de tráfico de drogas, ‘Projeto’ morre em intervenção policial em Moju

Com o homem, a PM informou que apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 38 e 17 petecas de substância semelhante à cocaína

27.01.26 9h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda