Suspeito de tráfico de drogas, ‘Projeto’ morre em intervenção policial em Moju

Uma intervenção da Polícia Militar, em Moju, no nordeste do Pará, resultou na morte de um homem identificado como Luan Viana Valente, conhecido como “Projeto”, de 22 anos. O baleamento ocorreu na tarde de segunda-feira (26), no bairro Nazaré.

Ao portal Moju News, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada por volta das 14 horas, após denúncias anônimas indicarem que o suspeito estaria escondido em uma residência localizada na rua Davi do Carmo. Ele também era investigado por roubos, tráfico de drogas e possível envolvimento com grupo criminoso no município.

Equipes da viatura 4703, com apoio da viatura 071, se deslocaram até o endereço informado para averiguação. Durante a abordagem, ainda segundo os militares, o suspeito tentou fugir pelo quintal da residência e, ao perceber a aproximação das guarnições, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais.

Os militares informaram que reagiram. O suspeito foi atingido, recebeu socorro imediato e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde teve o óbito confirmado. Com o homem, a Polícia Militar informou que apreendeu uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 38, além de 17 petecas de substância semelhante à cocaína e uma porção de entorpecente com características de oxi.

A PM também informou ainda que o suspeito já havia se envolvido em outro confronto com guarnições policiais, conseguindo fugir naquela ocasião. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Moju, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência, para os procedimentos legais cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.