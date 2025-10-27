Mototaxista desaparecido é encontrado morto em Moju; polícia suspeita de latrocínio

O mototaxista Raimundo Araújo da Cruz, de 61 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27/10) no ramal da Congregação, zona rural de Moju, região nordeste do Pará. Ele estava desaparecido desde domingo (26/10), depois de pegar uma corrida para um balneário do município. A principal suspeita das autoridades é de que ele tenha sido roubado e morto na sequência. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Conforme o portal Moju News, a polícia informou que a motocicleta de Raimundo foi roubada no momento do crime, enquanto pertences pessoais, como o capacete, foram deixados no local, reforçando a hipótese de latrocínio.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso por envolvimento na morte da vítima. A causa da morte de Raimundo também não foi confirmada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e disse que a delegacia de Moju investiga as circunstâncias do homicídio. "Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a instituição.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.