Condenado por latrocínio em Goiás é preso pela Polícia Civil no Pará

Um homem condenado pela Justiça por latrocínio em Goiás foi preso pela Polícia Civil em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A ação policial aconteceu na terça-feira (14), quando o suspeito foi localizado pelas autoridades. O investigado estava foragido desde 2015, após o crime que vitimou um empresário durante roubo de veículo e outros pertences.

O indiciado foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão. A ação foi realizada por meio das Delegacias de Nova Ipixuna e de Novo Repartimento, em atendimento à solicitação de cooperação da Delegacia Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Goiás.

Crime

O latrocínio ocorreu no município de Rio Verde (GO), durante o roubo de veículo e outros pertences de um empresário. Com as informações da PC de Goiás, foram iniciadas diligências para localizar o suspeito. Durante as investigações da delegacia de Nova Ipixuna, o foragido foi localizado em um endereço situado no município de Novo Repartimento.

Após trocas de informações com a delegacia do município, o homem foi detido no endereço informado, sendo conduzido até a unidade policial para os procedimentos necessários, ficando à disposição da Justiça para cumprimento de pena de 36 anos.