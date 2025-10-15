Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Foragido suspeito por chacina em presídio de Altamira morre em confronto com a polícia

Robson da Silva Vieira, de 29 anos, morreu ao confrontar policiais militares em Jacundá, na última terça-feira (14)

O Liberal
fonte

Robson chegou a ser processado por um motim que deixou 58 mortos na penitenciária de Altamira. (Divulgação)

Um foragido do sistema peninteciário condenado a 396 anos de prisão por diversos crimes como homicídio, roubo e envolvimento na chacina ocorrida no presídio de Altamira, em 2019, foi morto pela Polícia Militar. Robson da Silva Vieira, de 29 anos, estava sendo procurado em Jacundá, município da região sudeste do Pará, quando morreu em confronto na última terça-feira (14). 

De acordo com a Polícia Militar, Robson Vieira estava em punho com uma arma de fogo saindo pela porta de um kit-net quando foi encontrado e alvejado. Ele ainda teria sido socorrido com vida e levado para o Hospital Municipal de Jacundá, mas não resistiu. A arma de Robson foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso passou a ser investigado.

“Esse indivíduo era de altíssima periculosidade, foragido do sistema penal, com condenação de 396 anos de prisão por crimes como assalto, tráfico de drogas, homicídio e por liderar a chacina no presídio de Altamira quando 58 detentos morreram”, detalhou o comandante do 50º Batalhão de Polícia Militar de Jacundá, tenente-coronel Rogério Pereira.

O comandante informou que a corporação recebeu denúncias sobre a presença de Robson na cidade. Uma guarnição foi designada para realizar a abordagem. A ocorrência ocorreu na rua Altamira, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, após 18 horas ininterruptas de buscas.

No ano passado, Robson foi impronunciado e não chegou a ser julgado pela suspeita de liderar o motim na Penitenciária de Altamira. O motim matou 58 presos.

Um inquérito foi instaurado pela autoridade policial de Jacundá para apurar as circunstâncias do caso. O corpo de Robson da Silva Vieira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

foragido do sistema penal

chacina em presídio de Altamira

altamira

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio atinge sede de órgão da saúde indígena em Belém na noite de terça-feira (14)

Bombeiros contiveram as chamas no prédio do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI Guatoc), na Avenida Conselheiro Furtado

15.10.25 10h09

POLÍCIA

Foragido suspeito por chacina em presídio de Altamira morre em confronto com a polícia

Robson da Silva Vieira, de 29 anos, morreu ao confrontar policiais militares em Jacundá, na última terça-feira (14)

15.10.25 9h26

POLÍCIA

Polícia Civil prende homem condenado por homicídio em Canaã dos Carajás

O homem estava foragido da justiça, mas foi localizado e agora segue à disposição da Justiça

15.10.25 8h51

Operação Eclesiastes

PF nega que morte de filho de escrivã em operação em Belém tenha sido um 'equívoco'

Polícia Federal afirma que jovem de 24 anos reagiu durante operação no bairro do Jurunas; família contesta versão

14.10.25 20h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Foragido suspeito por chacina em presídio de Altamira morre em confronto com a polícia

Robson da Silva Vieira, de 29 anos, morreu ao confrontar policiais militares em Jacundá, na última terça-feira (14)

15.10.25 9h26

POLÍCIA

Polícia Civil prende homem condenado por homicídio em Canaã dos Carajás

O homem estava foragido da justiça, mas foi localizado e agora segue à disposição da Justiça

15.10.25 8h51

HOMICÍDIO

PM assassinado em romaria deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

O soldado não foi a única vítima da violência durante as romarias para o santuário em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida

13.10.25 20h37

INCÊNDIO

Incêndio atinge sede de órgão da saúde indígena em Belém na noite de terça-feira (14)

Bombeiros contiveram as chamas no prédio do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI Guatoc), na Avenida Conselheiro Furtado

15.10.25 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda