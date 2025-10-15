Capa Jornal Amazônia
Incêndio atinge sede de órgão da saúde indígena em Belém na noite de terça-feira (14)

Bombeiros contiveram as chamas no prédio do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI Guatoc), na Avenida Conselheiro Furtado

O Liberal
fonte

Incêndio na sede de órgão federal responsável pela saúde indígena em Belém atingiu várias salas. (Reprodução Redes Sociais)

A sede do órgão do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI Guatoc) foi atingido por um incêndio na noite de terça-feira (14). O incêndio começou por volta das 22h e controlado pelos bombeiros após 2h. O prédio localizado na Avenida Conselheiro Furtado, entre as ruas Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaíuvas, no bairro da Cremação, em Belém. 

Uma guarnição que estava em atividade de prevenção na praça Santuário (CAN), no bairro de Nazaré, foi acionada para atender ao incêndio. O segurança de plantão do órgão indicou o ponto onde o incêndio teria começado e relatou que o fogo iniciou em um aparelho de ar-condicionado localizado em uma sala central, sem janelas e de difícil acesso. O equipamento estava ligado desde a noite anterior e possivelmente entrou em curto-circuito.

Quando os bombeiros chegaram, o prédio já apresentava grande quantidade de fumaça e alta temperatura, o que dificultou o acesso da guarnição, mesmo com o uso de EPI.

O órgão federal de apoio à saúde indígena armazenava diversos materiais, como fraldas, medicamentos, papéis, computadores, equipamentos odontológicos e outros. Durante o atendimento, as chamas se alastraram rapidamente para outras salas, em razão da grande quantidade de material inflamável e da dificuldade de acesso entre os ambientes. 

Os bombeiros montaram linhas de combate ao fogo tanto na parte frontal quanto na parte posterior do prédio. Devido à proporção do incêndio, a 21° Guarnição dos Bombeiros Militares (GBM) prestou auxílio nas operações.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio após horas de trabalho e atuaram no rescaldo para impedir o retorno das chamas. O incêndio atingiu ao menos cinco salas do prédio, resultando em perda total dos materiais nelas.

O Corpo de Bombeiros conseguiu evitar a propagação do fogo para outras dependências e para os imóveis vizinhos. A estrutura do prédio foi comprometida devido à alta temperatura. Uma avaliação detalhada pela perícia de incêndio e por um engenheiro estrutural será necessária para verificar possíveis danos à integridade da edificação.

